600 ريال تعويض عن الوجبات الغذائية لطواقم التمريض

وبحسب تعميم اطلعت عليه «دوت الخليج»، فقد صدرت موافقة الجهات العليا على تكليف فريق عمل مشترك من وزارة الصحة، ومركز تحقيق كفاءة الاتفاق، لتحديد المستشفيات والمراكز التي سيتم فيها صرف بدل نقدي شهري لا يزيد على 600 ريال، بدلاً من الوجبات الغذائية لطواقم التمريض ومن في حكمهم، ومراجعة آلية صرف الوجبات للمناوبين، على أن يقوم هذا الفريق بوضع الضوابط اللازمة لضمان صرف هذه البدلات والوجبات لمستحقيها بما يحقق كفاءة الاتفاق.
ونص التعميم أيضا على أن يضم الفريق ممثلاً من وزارة الخدمة المدنية وذلك للمبررات التي أوضحتها الوزارة بهذا الشأن.
عدد الممرضات شامل القابلات
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وزارة الصحة
103990
جهات حكومية أخرى
35808
المجموع
139,798
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