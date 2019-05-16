بدء موسم حصاد الحبوب بحائل



دارت بمنطقة حائل الآلات لبدء موسم حصاد الحبوب لهذا الموسم، وعادة ما يبدأ موسم الحصاد بوادي الدواسر، ويمر تباعا على الخرج، والقصيم، وحائل، قبل أن يحط الرحال في منطقة الجوف. ويعد هذا الموسم بحسب المهتمين بالجانب الزراعي متميزا، فكانت الأجواء مثالية من حيث غزارة الأمطار، والبرد ضمن المعدلات الطبيعية وعدم وجود رياح قوية أو غبار أثر على المحصول. ونوه المزارع فارس الشمري إلى أنه عادة ما تكون بداية موسم زراعة القمح في السعودية في 15 ديسمبر من كل عام، وموعد الحصاد في أواخر مايو وأوائل يونيو سنويا، منوها بأن محصول الحبوب لهذا العام يعد من السنوات الأوفر، فقد تجاوز الإنتاج سبعة أطنان للهكتار، عند كثير من المزارعين وخاصة الشعير، مشيرا إلى أن بعض مزارعي القمح عمد إلى توريده لصوامع المؤسسة العامة للحبوب، فيقدر سعر الكيلو الواحد بريال وربع، ووصل عدد الموردين في حائل حتى الآن 10 مزارعين . تجدر الإشارة إلى أن المساحة الزراعية في حائل تبلغ 1.3 مليون هكتار، تعادل 36% من المساحة الزراعية للمملكة. ويستحوذ هذا القطاع على أكثر من 50% من القوى العاملة بالمنطقة، وتنتج حائل 800 ألف طن إنتاج من المنتجات الزراعة سنويا، وتبلغ الاستثمارات الزراعية بالمنطقة أكثر من 4 مليارات ريال.

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