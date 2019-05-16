السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى الكويت تقيم حفل استقبال بمناسبة شهر رمضان



الكويت 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة لدى دولة الكويت حفل الاستقبال السنوى بمناسبة شهر رمضان المبارك في ديوانية السفارة بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الشيوخ و المسؤوليين والإعلاميين وأعضاء السفارة.

وهنأ صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت خلال الحفل الأمة العربية والإسلامية والشعب الكويتي الشقيق بشهر رمضان المبارك, متمنيًا للجميع قبول أعمالهم الصالحة وأن يعيده عليهم باليمن والخير والبركات.

// انتهى //

23:41ت م

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