السعودية اليوم / الطيران المدني الإماراتي: سقوط طائرة صغيرة كانت في مهمة لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي



دبي 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي، حيث تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة بريطانين وواحد من جنوب إفريقيا، لقوا حتفهم جميعًا.

وأفاد بيان للهيئة اليوم بأن فريقًا من المحققين لديها قد وصلوا إلى موقع الحادث، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها, مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل التحقيق, وستقدم معلومات تفصيلية فور توفرها.

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22:19ت م

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