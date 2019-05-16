السعودية اليوم / أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن وجبة الإفطار



بريدة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة وجبة الإفطار خلال زيارة قام بها سموه لمديرية شرطة منطقة القصيم، حرص فيها على لقاء رجال الأمن ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك، تقديراً من سموه للدور البارز الذي يقوم به رجال الأمن ، وما يقدمونه من عطاءاتٍ وتضحيات جعلت منهم أنموذجاً مشرفاً للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

وكان في استقبال سموه مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني، وقادة ومدراء القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وعبر سمو أمير منطقة القصيم في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بلقاء منسوبي الأمن من ضباط وضباط صفٍ وجنود وموظفين ، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم ، مشيراً إلى أنهم العيون الساهرة لأمن هذا الوطن ، داعياً إلى تقدير هذه النعم العظيمة التي منّ الله علينا بها في هذه البلاد ، التي من أهمها استقبال الملايين من المسلمين ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة ، وسؤال الله دوامها ، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل رجال الأمن في شهر رمضان المبارك.

وأشاد سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم ووطنهم تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، وسمو وزير الداخلية, في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء والتصدي لكل من تسول له العبث بأمن واستقرار هذه البلاد الطاهرة ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وأن يمد جنودنا البواسل بالنصر والتوفيق ، وأن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته وعظيم مغفرته ورضوانه.

من جانبه عبّر مدير شرطة منطقة القصيم عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على هذه البادرة الكريمة ، مؤكداً أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبنائه وإخوانه منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة ، وخير دافعٍ لهم لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور اللواء نايف المرواني، وأعضاء اللجنة الأمنية، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.

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21:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.