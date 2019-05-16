انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تواصل احتفاظها برئاسة الاتحاد الخليجي لكرة القدم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 10:57 مساءً - واصلت دولة قطر مرة أخرى، الاحتفاظ برئاستها لاتحاد كأس الخليج العربي، بعد إعادة انتخاب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيساً.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي، مساء اليوم الخميس، في فندق الفورسيزونز بالدوحة، وانتخب، جاسم الشكيلي، رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم لمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وشارك في الاجتماع الدوري، ممثلو اتحادات دول " قطر، الكويت، العراق، سلطنة عمان، واليمن"، في حين غاب ممثلو اتحادات دول السعودية والإمارات والبحرين.

وأكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، جاسم الرميحي، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، أن دولة قطر ستستضيف البطولة الخليجية الأبرز على مستوى المنتخبات.

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وأشار إلى أن "بطولة (خليجي 24) ستقام بمشاركة 5 منتخبات بنظام الدوري من دور واحد، حتى في حال رفضت دول حصار قطر المشاركة في البطولة لكون النظام الأساسي يسمح بذلك".

وكان من المقرر أن تستضيف دولة قطر النسخة السابقة من كأس الخليج (خليجي 23)، لكنها تنازلت عن حقها في تنظيم البطولة لصالح دولة الكويت، وذلك احتفالاً بقرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) رفع الإيقاف الدولي الذي كان مفروضاً على الكرة الكويتية، في ديسمبر 2017.

وسمح ذلك التوافق بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في البطولة الإقليمية، التي عرفت تتويج "الأحمر" العُماني باللقب الخليجي، للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح.

ويحمل الأزرق الكويتي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين توجت عُمان والإمارات باللقب في مناسبتين.

يذكر أن "كأس الخليج" تقام مرة واحدة كل عامين في دول الخليج العربي، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بالبحرين.