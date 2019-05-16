السعودية | “الغذاء والدواء” تشدد على أهمية الحد من الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة والسكر

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شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الحد من استهلاك السكر بجميع أنواعه والمشروبات المحلاة لارتباطها بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنّف السكر على أنه أحد الأسباب الرئيسية لبعض الأمراض المزمنة وزيادة الوزن وتآكل الأسنان.

وأضافت الهيئة أن إحصائيات وزارة الصحة توضح أن نسبة الأطفال المصابين بتسوس الأسنان في المملكة بلغت 96% لمن تبلغ أعمارهم 6 سنوات و93% لمن تبلغ أعمارهم 12 سنة، وكان من ضمن الأسباب الرئيسية لزيادة التسوس الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أشارت إلى دراسة نشرت في مجلة “الصحة العامة لأطباء الأسنان” أثبتت أن أكثر من 26% من الشباب الذين يستهلكون مشروبات محلاة بإفراط يفقدون ما بين 5-6 أسنان، وكلما زاد استهلاك السكر يكثر فقدان الأسنان.

في حين ذكر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن استهلاك المرأة الحامل للمشروبات المحلاة أثناء حملها يسهم في زيارة نسبة الإصابة بالسمنة المفرطة لطفها قبل بلوغه سن 6 سنوات.