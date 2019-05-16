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النيابة العامة تحدد طرق التبليغ عن الموقوفين بصفة غير مشروعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت النيابة العامة أن دائرة الرقابة على السجون مختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.
وأشارت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن أعضاء النيابة بعد تلقي البلاغ سينتقلون بصورة فوراً للتحقق منه واتخاذ اللازم بحسب الأنظمة، والأمر بالإفراج عن السجين أو الموقوف وإثبات محضر بالواقعة لمحاسبة المتسبب.
وأضافت النيابة العامة أن التبليغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة يتم عبر الخانة المخصصة لذلك في الموقع الإلكتروني للنيابة (هنا الرابط)، أو عبر الهاتف المباشر (0118400000)، أو من خلال التقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة.
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