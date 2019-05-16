تشكيل المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بحضور 100 من ممثليها بالرياض‎

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتمكين القطاع غير الربحي، والارتقاء به للمساهمة الفاعلة في التنمية بالمملكة وبحضور د/ يوسف بن مسفر السيالي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عُقد مساء أمس اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الفرعي لمنطقة الرياض؛ وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد نتيجة الانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد نتيجة الانتخاب؛ وذلك في قاعة مجمع الوزارة بمحافظه الدرعية، والذي حضره ممثلون لأكثر من 100 جمعية أهلية بمنطقة الرياض.

وقد ألقى د/ السيالي كلمة بهذه المناسبة أكّد فيها أن القطاع غير الربحي في المملكة يُعتبر أحد القطاعات الحيوية المهمة باعتباره القطاع الثالث المكمل للقطاع الحكومي والأهلي، ولذلك لم تدخر الوزارة جهداً في سبيل تطوير هذا القطاع وتمكينه ليقوم بأدواره كامله مضيفاً أن الوزارة من خلال برامج التحول الوطني، ومن خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تطوير خدماتها، ومنح القطاع الأهلي أكبر مساحة من هذا التطوير من خلال برامج الوزارة وأهدافها التنموية، ومن خلال دعم هذا القطاع الهام الذي يخدم كافة شرائح المجتمع، ومن خلال مسؤولية الوزارة وهي المكلفة بخدمة المواطنين ورفع مستواهم الفكري من خلال نشر الوعي ومستواهم الاقتصادي والتمكين من خلال البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعيات الأهلية بكافة تخصصاتها وأكّد السيالي على أن فكرة إنشاء مجلس تنسيقي للجمعيات الأهلية هي إحدى الأفكار التي تتبّناها الوزارة حيث تهدف من خلاله إلى ربط الجمعيات وتكاتفها وتوحيد جهودها للارتقاء بخدمة القطاع التنموي الأهلي، وتفعيل دوره في القيام بمهامه، واقتراح وتبني الأفكار للبرامج والمشاريع التنموية وآلية دعمها وتنمية مواردها المالية والإدارية.

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بعد ذلك تم عرض فيلم عن أهداف مجلس الجمعيات الأهلية، ثم فرز أسماء المرشحين، واختيار اسم المرشح من أعضاء المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية الدورة الأولى 1440هـ – 1444هـ.

وسوف يُستكمل مساء اليوم الخميس تشكيل مجلس المؤسسات الأهلية وذلك بحضور لجنة الإشراف على عملية الانتخابات برئاسة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور/ يوسف بن مسفر السيالي.