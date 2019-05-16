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تنبيه متقدم باستمرار هطول أمطار غزيرة على مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذّرت الهيئة من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تشمل “تدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد ونشاطاً في الرياح السطحية، وأكّدت أن المناطق التي يشملها التنبيه هي ” الخرمة- الطائف – المويه – رنية”.
وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنتهي الحالة في تمام الساعة 01:30 من صباح غد الجمعة بمشيئة الله.
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