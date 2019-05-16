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تنبيه متقدم باستمرار هطول أمطار غزيرة على مكة

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2019-05-16

تنبيه متقدم باستمرار هطول أمطار غزيرة على مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذّرت الهيئة من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

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وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تشمل “تدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد ونشاطاً في الرياح السطحية، وأكّدت أن المناطق التي يشملها التنبيه هي ” الخرمة- الطائف – المويه – رنية”.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنتهي الحالة في تمام الساعة 01:30 من صباح غد الجمعة بمشيئة الله.





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