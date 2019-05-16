صور.. إفطار رمضاني تحت الغيمة الماطرة في أبها

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - واس

فضّل العديد من أهالي مدينة أبها وزوارها الاستمتاع بوجبة الإفطار الرمضاني وسط الحدائق والمتنزهات والمطلات التي تحف المدينة من كل اتجاهاتها ، في الوقت الذي زادت فيه الأجواء الباردة وزخات المطر والبَرد التي تشهدها أبها وضواحيها منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك من جماليات تلك المدينة التي اجتمعت فيها روحانية الشهر الكريم ،ولحظات الإفطار الرمضاني في الهواء الطلق وتحت قبة الغيمة الماطرة .

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ووثقت مجموعة من الصور اللحظات التي يجتمع فيها الأهالي حول موائد إفطارهم مستمتعين بأجواء أبها ، فيما واصلت الأمطار هطولها على محافظات ومراكز شمال المدينة من مساء اليوم مصحوبة بزخات البرد ، شملت مرتفعات السودة ومركزي بللحمر وبللسمر ومحافظة تنومة والنماص وبيشة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.