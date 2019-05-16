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الإمارات تعلن وفاة جميع ركاب حادث طائرة مطار دبي

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2019-05-16

الإمارات تعلن وفاة جميع ركاب حادث طائرة مطار دبي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت حكومة دبي، أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، بسبب حادث طائرة بمطار دبي الدولي.

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وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة له عبر “تويتر”: “عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب حادث تعرّضت له طائرة صغيرة”.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتي وفاة جميع ركاب حادث الطائرة الصغيرة بمطار دبي وهم 3 بريطانيين وواحد من جنوب إفريقيا.





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