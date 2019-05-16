2019-05-16

هل يمكن لمن لديه أكثر من زوجة التسجيل في سند محمد بن سلمان؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضع برنامج سند محمد بن سلمان مجموعة من الشروط للتسجيل والاستفادة من الدعم والعطاء ضمن من مبادرة الزواج، وذلك لتحقيق أكثر قدر من الكفاءة والعدالة بين المتقدمين، وكذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وهي دعم الفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة أعباء الحياة.

ومن الشروط التي وضعها البرنامج للحصول على الدعم ضمن مبادرة الزواج، أن يكون الزواج الأول للمتقدم في البرنامج.

خطوات التسجيل

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

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– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

دورة الوعي المالي

يشترط برنامج سند محمد بن سلمان، أيضا تحقيق درجة اجتياز لا تقل عن 60٪ في دورة الوعي المالي للحصول على الدعم المادي من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان للزواج أنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.