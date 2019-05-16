حساب المواطن يوضح العلاقة بين إضافة مولود والأحوال المدنية

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية، وإضافة التابع في سِجل الأسرة؛ لتتم إضافته بعد ذلك ضمن التابعين في البرنامج.

جاء ذلك رداً من البرنامج على مستفيد وجّه سؤالاً قال فيه: سلام عليكم.. حبيت أسأل أنا عندي ولد ولسا ما أضفته لكارت العائلة هل أقدر أضيفه لحساب متابعات الخليج 365 من دون سجل مدني له؟ وشكراً”.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة العملاء رداً على سؤال المستفيد، أنه بإمكانك إضافته عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك.

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شروط الأهلية

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).