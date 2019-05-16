سائق أراد اللحاق بموعد الإفطار فتسبب في حادث مروع بالكويت

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسبّب سائق في وقوع حادث مُروع في الكويت قبل موعد الإفطار، نتيجة السرعة الجنونية حيث حاول السائق اللحاق بموعد الإفطار، فنتج عنه وفاة شخص وإصابة ٧ آخرين بجروح مختلفة.

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وشهد طريق الدائري الرابع مقابل منطقة القيروان في الكويت، حادث تصادم عنيف بين باص وشاحنة أدّى إلى وفاة هندي وإصابة 7 وافدين كانوا يستقلون باص نقل عام.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عدم وجود مسافة كافية بين الباص والشاحنة تسبّب في هذا التصادم، وتبيّن أن الوافد المُتوفى هو سائق الباص ويدعى (محمد.ف.ذ.) من مواليد 1980، لافتاً إلى أن المصابين بينهم إصابتان متوسطتان والبقية تفاوتت جروحهم.