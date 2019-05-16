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التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات عيد الفطر إلكترونياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن إتاحة تقديم أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم عيد الفطر عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 26 رمضان حتى 5 شوال 1440هـ الموافق 30 مايو حتى 8 يونيو 2019م.
ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم إتاحة تلك الخدمة الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً، داعيةً إلى التقدم بطلب الترخيص واختيار نوعه للاستفادة من تلك التخفيضات عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني (هنا).
كما دعت “التجارة” أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية، إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية لنظام التخفيضات الإلكتروني واستكمال باقي الإجراءات، إضافةً إلى تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
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