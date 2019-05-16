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الان تتابع فرق “الهلال الأحمر” تعالج 481 حالة في المسجد الحرام منذ بداية رمضان والان مع التفاصيل
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن مباشرة 53 فرقة تطوعية بالهلال الأحمر أكثر من 526 بلاغًا في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان.
وقالت في تغريدة على “تويتر”: “481 حالة عولجت في الموقع.. ونقل 45 حالة”.
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