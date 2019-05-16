فرق “الهلال الأحمر” تعالج 481 حالة في المسجد الحرام منذ بداية رمضان

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن مباشرة 53 فرقة تطوعية بالهلال الأحمر أكثر من 526 بلاغًا في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “481 حالة عولجت في الموقع.. ونقل 45 حالة”.