شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على سير مشاريع خدمات المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، الذي قدَّم عرضاً عن سير العمل بالمديرية وفروعها في المنطقة، وسير أعمال المشاريع التنفيذية التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته لمنطقه الجوف.

واستمع أمير المنطقة إلى شرح عن الأعمال التي تم إنجازها لتجفيف بحيرة فائض المياه المعالجة بمحافظه القريات، وعن أعمال ربط القرى الواقعة على خط مياه بسيطاء القريات لتغذيتها بالمياه التي تم العمل بها بعد الانتهاء، وتدشين مشروع توسعة محطة بسيطاء أخيراً.

وتسلم الأمير فيصل بن نواف من المهندس الطويرب تقريراً عن مشاريع المديرية العامة لخدمات المياه ونسب تغطية الشبكات حتى نهاية عام 2018، مؤكداً أهمية العمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030 بالحفاظ على الموارد المائية والاستزراع بالطرق الحديثة التي تقلل من استهلاك كميات المياه.