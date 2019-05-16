شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات مع سفير بريطانيا ومبعوث أفريقيا والبحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الخميس)، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، ومبعوث أفريقيا والبحر الأحمر بوزارة خارجية المملكة المتحدة جوليان رايلي والوفد المرافق لهما. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الخميس)، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، ومبعوث أفريقيا والبحر الأحمر بوزارة خارجية المملكة المتحدة جوليان رايلي والوفد المرافق لهما. وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح، ومدير إدارة شؤون الدول الأوربية بوزارة الخارجية السفير معن حافظ.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث المستجدات مع سفير بريطانيا ومبعوث أفريقيا والبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.