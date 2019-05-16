شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وعواصف تُسقط أعمدة الكهرباء في الخرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏

شهدت محافظة الخرمة من قبل عصر اليوم (الخميس) أمطاراً غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، مصحوبة برياح شديدة باردة تسببت في إسقاط عدد من أعمدة الكهرباء، واقتلعت بعض الهناجر وألحقت أضراراً ببعض المنازل.

وكشف إدارة الدفاع المدني بالخرمة عن تشغيل عمليات الطوارئ تحسباً لأي طارئ خلال هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها أرجاء المحافظة، وألمح الدفاع المدني إلى أن احتمالات هطول الأمطار لازالت قائمة حسب التحذيرات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فيما أعلنت الجهات المعنية استنفارها وجاهزيتها تحسباً لأي طارئ.

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من جانبها، أوضحت إدارة مرور الخرمة أنه تم تشكيل فرق في شوارع المحافظة للحد من تسرع المراهقين وعبثهم وسط الأجواء الممطرة.

كما قامت إدارة أمن الطرق بتشكيل فرق على طرق المحافظة الخارجية لتسهيل الحركة المرورية وإرشاد قائدي المركبات لسلك طرق بديلة، حرصاً على سلامة الجميع.

وأغرت الأجواء التي شهدتها محافظة الخرمة اليوم الأهالي بالإفطار في المزارع للاستمتاع بالأجواء الربيعية وما صاحبها من أمطار.