190 ألف عقد مسجل في «اعتماد» بقيمة 600 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن عدد مستخدمي منصة «اعتماد» تجاوز 65 ألفا من القطاعين الخاص والعام، وبلغ عدد المنافسات أكثر من 115 ألفا حتى نهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد العقود المسجلة أكثر من 190 ألف عقد، بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال، وبلغ عدد أوامر الدفع نحو 350 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 300 مليار ريال، جميعها دفعت بشكل الكتروني، معلنا أن وزارة المالية قريبا جدا ستتوقف عن التعامل بالعمليات الورقية ولن تستقبل أي عقد أو أمر دفع أو مناقلة للميزانية بشكل ورقي.

وأشار الصويان خلال لقاء أقيم بفندق كراون بلازا في الرياض، إلى منتجات منصة «اعتماد» الجديدة، ومنها «محفظة اعتماد»، وهو منتج بديل عن ما يسمى بالعهد والسلف والأمانات، حيث توفر بطاقات بنكية مخصصة لكل جهة حكومية، وتنشأ حسابات بنكية مرتبطة بها ليتم التحكم في الرصيد الموجود فيها، وكذلك منتج «عطاءات»، وهو حل تمويلي رقمي فوري يهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات التوريد لزيادة فرصهم في المنافسة على المنافسات الحكومية المقدمة عبر «اعتماد».

مناقشات الميزانية

وتحدث المدير التنفيذي للتخطيط المالي والميزانية في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم علاء الفدى عن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة التي تبدأ في فبراير من كل عام ميلادي وتنتهي في نهاية السنة المالية «ديسمبر»، مبينا أنه يتخلل عملية مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية تنظيم أكثر من 800 تدريب عملي لمناقشة نفقات وإيرادات الجهات الحكومية.

وتطرق الفدى إلى التطور الملحوظ بين الجهات الحكومية خلال المدة الماضية في عملية تحسين وتطوير أدواتها في عملية التحقيق المالي، حيث طورت وزارة المالية أنظمة آلية لمساعدة الجهات الحكومية والجهات الداعمة في عملية تقدير ميزانية النفقات والإيرادات، لتكون عملية مناقشة الميزانيات فاعلة ومبنية على أسس لعقود والتزامات قائمة على الجهات الحكومية للقطاع الخاص.

أدوات التمكين

وأشار الوكيل المساعد لوكالة التواصل والإعلام في وزارة المالية نواف المسرع إلى أدوات التمكين لوزارة المالية، مبينا أن منها إطلاق مبادرة مركز الشراكات والمعرفة، التي تعد منصة للتواصل مع أصحاب المصلحة وأحد أهم أدوات التمكين لدعم شراكات التبادل المعرفي والمعلومات، مفيدا بأن المركز ستنتج منه مبادرات عدة تأتي في إطار تحقيق أهداف المركز، عادا الإعلاميين من أهم الشركاء الحقيقيين لتقديم المنتجات ليستفيد منها المواطن والقطاع الخاص.

وتطرق إلى عدد منتجات المركز، منها ديوانية المعرفة التي ستناقش عددا من الموضوعات المالية من خلال عقد جلسات مع قيادات وخبراء مختصين.

اعتماد الشفافية

Advertisements

ونوه وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي يعرب الثنيان، بالشفافية التي اعتمدتها وزارة المالية في استراتيجيتها ومنها إعلان التقارير الربعية التي بدأ نشرها منذ عام 2017، وانتهاء بعقد «ملتقى الميزانية 2019» الذي جمع عددا من الوزراء مستعرضين الأداء في العام السابق، كما تطرق الثنيان إلى النجاح الكبير الذي حققه «مؤتمر القطاع المالي» الذي استطاع بالعمل مع الشركاء أن يكون فريدا من نوعه من خلال استقطاب عدد من المستثمرين، ليبرهن استحقاق المملكة بأن تقود هذا المؤتمر الذي يهدف إلى أن يكون المنصة الأولى في الشرق الأوسط، وصولا إلى أن يكون أحد أهم 10 مؤتمرات على مستوى العالم.

4000 مشارك

وتحدث مدير عام العمليات في وكالة وزارة المالية للتواصل والإعلام مدير مشروع مؤتمر القطاع المالي، حسن آل الشيخ، عن مؤتمر القطاع المالي الذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تحت شعار «آفاق مالية واعدة»، مفيدا بأن حضور المؤتمر تجاوز 4000 مشارك واستفادت منه قطاعات مالية محلية ودولية، وعقدت خلاله أكثر من 21 جلسة وتدريب أعمال، وأعلن من خلاله أكثر من 40 إعلانا، ووقعت فيه أكثر من 22 اتفاقية، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعا.

منصة «اعتماد» (نهاية مارس 2019)

65 ألف مستخدم

115 ألف منافسة

190 ألف عقد

600 مليار قيمة العقود

350 ألف أمر دفع

300 مليار قيمة أوامر الدفع