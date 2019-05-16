مقتل 10 جنود على أيدي طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مسؤولون أمس أن هجوما لطالبان على نقطتي تفتيش عسكريتين أسفر عن مقتل عشرة أفراد من الجيش الأفغاني في إقليم زابل جنوب البلاد.

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كما أسفر الهجوم الذي وقع في مقاطعة شام الضي بالإقليم عن إصابة أربعة جنود على الأقل بجروح طفيفة، وفقا لما قاله دور محمد قيام عضو المجلس الإقليمي.

وأكد عضو آخر في المجلس، وهو أسدالله كاكار، التفاصيل، قائلا «إن قوات الأمن الأفغانية تراجعت من الناحية الفنية عن نقاط التفتيش في المنطقة».

ووفقا للمسؤولين، تسيطر طالبان على مناطق شاسعة من الإقليم، فيما تحاول الحكومة بالكاد استعادة المناطق المفقودة.