إضراب للممرضين في اليونان احتجاجا على خفض الأجور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أثينا

بدأ أفراد أطقم التمريض في المستشفيات الحكومية باليونان أمس الإضراب عن العمل اليوم احتجاجا على خفض الأجور وأعداد العاملين.

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وأوضح المتحدث باسم نقابة الممرضين أنه جرى استقبال الحالات الطارئة فقط لتلقي العلاج. وخرج المئات من الممرضين والممرضات في شوارع أثينا ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الأزمة المالية في اليونان 2010، دفعت المشاكل المتعلقة بالموازنة نحو 18 ألف طبيب والآلاف من الممرضين للهجرة، ومعظمهم لبريطانيا وألمانيا ودول الخليج.

وحذرت النقابة من أن تخفيضات الميزانية تعني أن نظام الرعاية الصحية لا يمكن أن يعمل بصورة ملائمة، حيث يضطر الكثير من المرضي لشراء أدويتهم.