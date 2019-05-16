انهيار مبنى يخضع للتجديدات في الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين تسبب انهيار سطح مبنى يخضع للتجديدات في مدينة شنغهاي بوسط الصين في مقتل خمسة أشخاص. وقالت إدارة مواجهة الحرائق والإنقاذ بوزارة إدارة الطوارئ في منشور على مدونة على موقع ويبو الصيني «إن السطح انهار مما أدى لحصار أكثر من 20 شخصا، وتمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ 19 شخصا، وصنفت حالة 14 شخصا على أنها مستقرة. وشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 150 رجل إطفاء و24 سيارة إطفاء».



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