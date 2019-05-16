طفل ألماني يسيطر على حريق في غياب والديه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاول طفل صغير عمره 9 أعوام الحيلولة دون نشوب حريق في منزله بولاية تورينجن شرق ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس «إن الطفل كان بمفرده بمنزل العائلة وقت نشوب الحريق وحاول إخماد ألسنة اللهب الأولى بنفسه». وأضاف المتحدث أن أحد الجيران رأى الطفل أثناء محاولاته لإخماد ألسنة اللهب وأبلغ قوات الإطفاء بعد أن انتشرت ألسنة النيران في بالمنزل.

ولم يأت والدا الطفل وأخوه (4 أعوام) إلى المنزل إلا بعدما كانت تجري محاولات الإطفاء بالفعل، بحسب الشرطة.