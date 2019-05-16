طائرات بدون طيار لتوصيل الطلبات في الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت شركة لوجستيات صينية تسيير أول طائرات دون طيار لتوصيل الطلبات في مدينة جوانجتشو بجنوب الصين أمس.
وسوف تزن حاويات النقل الخاصة بالطائرات غير المأهولة ما يصل لخمسة كيلوجرامات وتتحرك الشحنات السريعة بين محطتي هبوط.
وقال جاك أونيل، نائب رئيس شركة «دي اتش إل إكسبريس» في الصين «ديناميكية التطور السريع للسوق الصيني تجعلها المكان المثالي للمسار».
وأنشئت الخدمة خصيصا لأحد زبائن الشركة في مقاطعة سونجشانهو بجوانجتشو.
وتقوم طائرة بدون طيار بأخذ مظاريف وثائق العميل مرتين يوميا - وهو ما يمكن أن يزيد إذا ما تطلب الأمر - وإحضارها إلى مركز خدمة «دي إتش إل».
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