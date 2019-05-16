، جثة متحلّلة داخل مستشفى بمكة.. والشرطة تفتح تحقيقاً موسعاً ،

- 1/2
- 2/2
فتحت شرطة العاصمة المقدّسة تحقيقاً موسعاً في وفاة شخص وُجدت جثته بعد أن تحلّلت داخل أروقة مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ كما حصلت عليها "الخليج 365"، فإن تحلل جثة شخص داخل أروقة مستشفى الزاهر بمكة قاد إلى العثور عليها بين مبنى المستشفى الجديد والقديم، بالتحديد بالقرب من أحد الأقسام بالمستشفى.
ولم يتم التعرف على هوية الجثمان حتى الآن، ويرجّح بحسب مصادر مطلعة، أنه يعود إلى مريض كان منوّماً بالمستشفى وفُقد قبل وفاته بيومين؛ اعتقدَ القائمون على القسم بأنه ذهب إلى منزله - بحسب المصادر.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إلى أن الشخص المتوفى تحلّلت جثته داخل حرم المستشفى، بالتحديد قرب أحد أقسام التنويم التي يعتقد أنه كان منوماً داخلها، غير مستبعدة سقوطه من الدور الأول.
ولا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
جثة متحلّلة داخل مستشفى بمكة.. والشرطة تفتح تحقيقاً موسعاًعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-16
فتحت شرطة العاصمة المقدّسة تحقيقاً موسعاً في وفاة شخص وُجدت جثته بعد أن تحلّلت داخل أروقة مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ كما حصلت عليها "الخليج 365"، فإن تحلل جثة شخص داخل أروقة مستشفى الزاهر بمكة قاد إلى العثور عليها بين مبنى المستشفى الجديد والقديم، بالتحديد بالقرب من أحد الأقسام بالمستشفى.
ولم يتم التعرف على هوية الجثمان حتى الآن، ويرجّح بحسب مصادر مطلعة، أنه يعود إلى مريض كان منوّماً بالمستشفى وفُقد قبل وفاته بيومين؛ اعتقدَ القائمون على القسم بأنه ذهب إلى منزله - بحسب المصادر.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إلى أن الشخص المتوفى تحلّلت جثته داخل حرم المستشفى، بالتحديد قرب أحد أقسام التنويم التي يعتقد أنه كان منوماً داخلها، غير مستبعدة سقوطه من الدور الأول.
ولا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
10:42 PM
تعود لمريض كان منوّماً.. ويُحتمل سقوطه من الدور الأول
فتحت شرطة العاصمة المقدّسة تحقيقاً موسعاً في وفاة شخص وُجدت جثته بعد أن تحلّلت داخل أروقة مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ كما حصلت عليها "الخليج 365"، فإن تحلل جثة شخص داخل أروقة مستشفى الزاهر بمكة قاد إلى العثور عليها بين مبنى المستشفى الجديد والقديم، بالتحديد بالقرب من أحد الأقسام بالمستشفى.
ولم يتم التعرف على هوية الجثمان حتى الآن، ويرجّح بحسب مصادر مطلعة، أنه يعود إلى مريض كان منوّماً بالمستشفى وفُقد قبل وفاته بيومين؛ اعتقدَ القائمون على القسم بأنه ذهب إلى منزله - بحسب المصادر.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إلى أن الشخص المتوفى تحلّلت جثته داخل حرم المستشفى، بالتحديد قرب أحد أقسام التنويم التي يعتقد أنه كان منوماً داخلها، غير مستبعدة سقوطه من الدور الأول.
ولا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
، جثة متحلّلة داخل مستشفى بمكة.. والشرطة تفتح تحقيقاً موسعاً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جثة متحلّلة داخل مستشفى بمكة.. والشرطة تفتح تحقيقاً موسعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.