، شاهد .. "عمل ينبع" يتفاعل مع تذمر عمالة بجامعة طيبة بشأن تأخر رواتبهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصاعدي" : صرف مستحقاتهم خلال أسبوعين وتصحيح وضعهم النظامي

كلّف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي بشأن تذمر بعض العمالة بمحافظة ينبع عن تأخر رواتبهم منذ 12 شهرًا وآخرون لمدة 22 شهرًا مكتب العمل بمحافظة ينبع بمباشرة موقع سكن العمالة والاطلاع على كامل طلباتهم.

وكان مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد كشف عن تذمر بعض العمالة التي تعمل على كفالة إحدى شركات المقاولات الخاصة بمشروع جامعة طيبة بمحافظة ينبع عن تأخر رواتبهم منذ 12 شهرًا وآخرون لمدة 22 شهرًا وعدم حل قضيتهم المستمرة من قِبل مكتب العمل.

وقال "الصاعدي" إنه تمت متابعة وضعهم حيث استمع المختصون للعمالة وعددهم 11 عاملاً وحصر طلباتهم واتضح أنه الخليج 365 لبعضهم التقدم لإدارة تسوية الخلافات العمالية ونتيجة لعدم تجاوب صاحب العمل تم إحالة القضية للمحكمة العامة ولديهم قرارات سابقة صادرة من المحكمة العامة بينبع تنتظر التنفيذ بشأن صرف أُجور ومستحقات العمالة كما تم التواصل هاتفيًا مع الوكيل الشرعي للشركة والذي أفاد بأن الشركة ستتم صرف رواتبهم خلال الأسبوعين القادمين وأنهم على استعداد بالموافقة على جميع الطلبات التي تردهم بشأن نقل الخدمة.

وأشار إلى أنه قد تم توجيه العمالة بضرورة مراجعة المكتب لمن لديه الرغبة في نقل خدماته أو منحه تصريح عمل مؤقت لحين الانتهاء من تصفية مستحقاتهم على الشركة.

وأوضح "الصاعدي" أن أجورهم متأخرة لمدة 12 شهرًا وسيتم النظر في دعواهم لدى مكتب العمل بمحافظة ينبع ولدى المحكمة العمالية وسيتم متابعة استحصال أُجورهم ومستحقاتهم المتأخرة لدى صاحب العمل وتصحيح وضعهم النظامي.