، "سياحة نجران" تنفذ جولات رقابية على المنشآت السياحية ،

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ينفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران جولات رقابية على دور الإيواء، من فنادق وشقق مفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية بالمنطقة؛ للتأكد من جودة الخدمات والأسعار المقدمة للزوار وتحقيق السعودة، وذلك في إطار خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة على المنشآت السياحية لموسم الإجازة الصيفية.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أن المفتشين الميدانيين ينفذون جولات تفتيشية حرصاً من الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب؛ لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها خلال موسم إجازة العيد والصيف لهذا العام 1440هـ، مؤكداً أن فرق الرقابة مستمرة في عملها طوال فترة الإجازة على مراقبة المنشآت السياحية وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة.
"سياحة نجران" تنفذ جولات رقابية على المنشآت السياحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
ينفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران جولات رقابية على دور الإيواء، من فنادق وشقق مفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية بالمنطقة؛ للتأكد من جودة الخدمات والأسعار المقدمة للزوار وتحقيق السعودة، وذلك في إطار خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة على المنشآت السياحية لموسم الإجازة الصيفية.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أن المفتشين الميدانيين ينفذون جولات تفتيشية حرصاً من الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب؛ لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها خلال موسم إجازة العيد والصيف لهذا العام 1440هـ، مؤكداً أن فرق الرقابة مستمرة في عملها طوال فترة الإجازة على مراقبة المنشآت السياحية وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
10:38 PM
للتأكد من جودة الخدمات والأسعار المقدمة للزوار خلال الإجازة
ينفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران جولات رقابية على دور الإيواء، من فنادق وشقق مفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية بالمنطقة؛ للتأكد من جودة الخدمات والأسعار المقدمة للزوار وتحقيق السعودة، وذلك في إطار خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة على المنشآت السياحية لموسم الإجازة الصيفية.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أن المفتشين الميدانيين ينفذون جولات تفتيشية حرصاً من الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب؛ لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها خلال موسم إجازة العيد والصيف لهذا العام 1440هـ، مؤكداً أن فرق الرقابة مستمرة في عملها طوال فترة الإجازة على مراقبة المنشآت السياحية وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة.
، "سياحة نجران" تنفذ جولات رقابية على المنشآت السياحية ،
المصدر : الخليج 365
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