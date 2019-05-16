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تصوير: ماجد البقمي
تواجدت جماهير النصر مبكراً في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، من أجل مساندة الفريق الكروي الأول الذي يلعب بعد قليل أمام نظيره الباطن، في ختام الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
النصر يكفيه الفوز بأي نتيجة من أجل خطف اللقب، بينما الغريم التقليدي الهلال لابد أن يكسب الشباب على أن يخسر النصر من الباطن.
عدسة "الخليج 365" تواجدت في ملعب ( الدرة ) ورصدت الحضور الجماهيري الكبير.
جماهير النصر تحضر بالبشت الرسمي في المدرجات
تصوير: ماجد البقمي
تواجدت جماهير النصر مبكراً في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، من أجل مساندة الفريق الكروي الأول الذي يلعب بعد قليل أمام نظيره الباطن، في ختام الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
النصر يكفيه الفوز بأي نتيجة من أجل خطف اللقب، بينما الغريم التقليدي الهلال لابد أن يكسب الشباب على أن يخسر النصر من الباطن.
عدسة "الخليج 365" تواجدت في ملعب ( الدرة ) ورصدت الحضور الجماهيري الكبير.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
10:32 PM
من أجل الاحتفال بلقب الدوري الاستثنائي
تصوير: ماجد البقمي
تواجدت جماهير النصر مبكراً في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، من أجل مساندة الفريق الكروي الأول الذي يلعب بعد قليل أمام نظيره الباطن، في ختام الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
النصر يكفيه الفوز بأي نتيجة من أجل خطف اللقب، بينما الغريم التقليدي الهلال لابد أن يكسب الشباب على أن يخسر النصر من الباطن.
عدسة "الخليج 365" تواجدت في ملعب ( الدرة ) ورصدت الحضور الجماهيري الكبير.
، جماهير النصر تحضر بالبشت الرسمي في المدرجات ،
المصدر : الخليج 365
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