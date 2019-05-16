- 1/2
- 2/2
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.
وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية سعيد آل منيف أن الإجراء شمل 51 قائدًا و82 وكيلاً في قطاع البنين ، و 22 قائدة و56 وكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال إضافة إلى إنهاء تكليف 11 قائدًا وقائدة.
وأشار "آل منيف" إلى أن خطابات التكليف ستصل للمشمولين والمشمولات بالحركة على البريد الإلكتروني المسجل في نظام نور لطباعته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.
"الجوني" يعتمد حركة القيادة المدرسية بتعليم عسير للعام الدراسي المقبلمحمد طيران الخليج 365 2019-05-16
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.
وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية سعيد آل منيف أن الإجراء شمل 51 قائدًا و82 وكيلاً في قطاع البنين ، و 22 قائدة و56 وكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال إضافة إلى إنهاء تكليف 11 قائدًا وقائدة.
وأشار "آل منيف" إلى أن خطابات التكليف ستصل للمشمولين والمشمولات بالحركة على البريد الإلكتروني المسجل في نظام نور لطباعته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
10:31 PM
شمل 51 قائدًا و82 وكيلاً بقطاع البنين و22 قائدة و56 وكيلة للبنات
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.
وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية سعيد آل منيف أن الإجراء شمل 51 قائدًا و82 وكيلاً في قطاع البنين ، و 22 قائدة و56 وكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال إضافة إلى إنهاء تكليف 11 قائدًا وقائدة.
وأشار "آل منيف" إلى أن خطابات التكليف ستصل للمشمولين والمشمولات بالحركة على البريد الإلكتروني المسجل في نظام نور لطباعته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.
، "الجوني" يعتمد حركة القيادة المدرسية بتعليم عسير للعام الدراسي المقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجوني" يعتمد حركة القيادة المدرسية بتعليم عسير للعام الدراسي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.