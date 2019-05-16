، "الجوني" يعتمد حركة القيادة المدرسية بتعليم عسير للعام الدراسي المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - شمل 51 قائدًا و82 وكيلاً بقطاع البنين و22 قائدة و56 وكيلة للبنات

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.

وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية سعيد آل منيف أن الإجراء شمل 51 قائدًا و82 وكيلاً في قطاع البنين ، و 22 قائدة و56 وكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال إضافة إلى إنهاء تكليف 11 قائدًا وقائدة.

وأشار "آل منيف" إلى أن خطابات التكليف ستصل للمشمولين والمشمولات بالحركة على البريد الإلكتروني المسجل في نظام نور لطباعته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.