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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية متعدّدة قريبة الصلة بالشأن الهلالي، عن اقتراب الأمير نواف بن سعد من العودة لقيادة النادي من جديد خلفًا للمهندس عبدالله الجربوع الذي يتولى المهمة بصورة مؤقتة بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.
ويلقى الأمير الهلالي نواف بن سعد، الملقب بـ"وجه السعد"، قبولاً من غالبية الهلاليين سواء الجماهير أو أعضاء الشرف؛ حيث نجح الفريق معه في الفوز بألقاب للدوري الذي كان غائباً عن خزائن الفريق، إضافة لكأس الملك والسوبر.
وغرّد عبدالكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الهلال قائلًا في إشارة لعودة بن سعد: "ملامح رسم مستقبل #الهلال بدأت مبكرًا وهي في مراحلها الأخيرة.. أخبار مفرحة للزعماء بعودة القرار الهلالي لرجالاته واختيار أحد الرؤساء المطلوبين جماهيريًّا.. وتوفير الدعم الكبير له.. وضمان عودة النادي لدوره القيادي والريادي المعتاد في رياضة الوطن، وبإذن الله أيامكم مليئة بالأفراح و(السعد)".
وشهد موسم الهلال الحالي نتائج سيئة لم تعتد عليها جماهير وعشاق الزعيم؛ إذ خسر لقب البطولة العربية أمام النجم الساحلي، كما خرج من مسابقة كأس الملك بعد هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة أمام التعاون، وسيخسر أيضًا لقب الدوري اليوم في حال فوز غريمه النصر على الباطن.
سؤال الشارع الرياضي الهلالي: هل يعود الأمير "نواف بن سعد" لرئاسة "الهلال"؟محمد السيّد الخليج 365 2019-05-16
كشفت مصادر إعلامية متعدّدة قريبة الصلة بالشأن الهلالي، عن اقتراب الأمير نواف بن سعد من العودة لقيادة النادي من جديد خلفًا للمهندس عبدالله الجربوع الذي يتولى المهمة بصورة مؤقتة بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.
ويلقى الأمير الهلالي نواف بن سعد، الملقب بـ"وجه السعد"، قبولاً من غالبية الهلاليين سواء الجماهير أو أعضاء الشرف؛ حيث نجح الفريق معه في الفوز بألقاب للدوري الذي كان غائباً عن خزائن الفريق، إضافة لكأس الملك والسوبر.
وغرّد عبدالكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الهلال قائلًا في إشارة لعودة بن سعد: "ملامح رسم مستقبل #الهلال بدأت مبكرًا وهي في مراحلها الأخيرة.. أخبار مفرحة للزعماء بعودة القرار الهلالي لرجالاته واختيار أحد الرؤساء المطلوبين جماهيريًّا.. وتوفير الدعم الكبير له.. وضمان عودة النادي لدوره القيادي والريادي المعتاد في رياضة الوطن، وبإذن الله أيامكم مليئة بالأفراح و(السعد)".
وشهد موسم الهلال الحالي نتائج سيئة لم تعتد عليها جماهير وعشاق الزعيم؛ إذ خسر لقب البطولة العربية أمام النجم الساحلي، كما خرج من مسابقة كأس الملك بعد هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة أمام التعاون، وسيخسر أيضًا لقب الدوري اليوم في حال فوز غريمه النصر على الباطن.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
09:50 PM
كشفت مصادر إعلامية متعدّدة قريبة الصلة بالشأن الهلالي، عن اقتراب الأمير نواف بن سعد من العودة لقيادة النادي من جديد خلفًا للمهندس عبدالله الجربوع الذي يتولى المهمة بصورة مؤقتة بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.
ويلقى الأمير الهلالي نواف بن سعد، الملقب بـ"وجه السعد"، قبولاً من غالبية الهلاليين سواء الجماهير أو أعضاء الشرف؛ حيث نجح الفريق معه في الفوز بألقاب للدوري الذي كان غائباً عن خزائن الفريق، إضافة لكأس الملك والسوبر.
وغرّد عبدالكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الهلال قائلًا في إشارة لعودة بن سعد: "ملامح رسم مستقبل #الهلال بدأت مبكرًا وهي في مراحلها الأخيرة.. أخبار مفرحة للزعماء بعودة القرار الهلالي لرجالاته واختيار أحد الرؤساء المطلوبين جماهيريًّا.. وتوفير الدعم الكبير له.. وضمان عودة النادي لدوره القيادي والريادي المعتاد في رياضة الوطن، وبإذن الله أيامكم مليئة بالأفراح و(السعد)".
وشهد موسم الهلال الحالي نتائج سيئة لم تعتد عليها جماهير وعشاق الزعيم؛ إذ خسر لقب البطولة العربية أمام النجم الساحلي، كما خرج من مسابقة كأس الملك بعد هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة أمام التعاون، وسيخسر أيضًا لقب الدوري اليوم في حال فوز غريمه النصر على الباطن.
، سؤال الشارع الرياضي الهلالي: هل يعود الأمير "نواف بن سعد" لرئاسة "الهلال"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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