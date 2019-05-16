، "Abola" البرتغالية: "النصر يسعى لضم "كاريلو" .. سيقدم عرضًا أعلى من "الهلال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة "Abola" البرتغالية: إن نادي النصر السعودي يسعى لضم المحترف البيروفي أندريه كاريلو "27" عاماً محترف غريمه اللدود نادي الهلال، وإنه يستعدّ لتقديم عرض أفضل من العرض المقدم من نادي الهلال.

وكان الهلال قد تقدم بعرض أولي قيمته 10 ملايين يورو لضم اللاعب، إلا أن إدارة بنفيكا رفضت العرض وطالبت بوصوله لـ15 مليون يورو، وبالفعل ذكرت تقارير سابقة أن إدارة الهلال ستقدم عرضاً ثانياً للنادي البرتغالي، لكن بحسب الصحيفة البرتغالية فإن إدارة النصر تنتظر العرض الأخير للهلاليين لتقديم عرض أعلى منه.

ويلعب كاريلو مع الهلال معاراً مدة موسم ينتهي بنهاية الموسم الحالي؛ حيث حصلت إدارة بنفيكا على مبلغ 3 ملايين دولار نظير الإعارة، فيما يحصل اللاعب على راتب يبلغ 4 ملايين يورو.