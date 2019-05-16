بعد تشكيل لجنة مختصة للتحقق منه.. اعتماد شعار مهرجان "صيف الباحة" الذي أثار الجدل الرئيسية

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بعد تشكيل لجنة مختصة للتحقق منه.. اعتماد شعار مهرجان “صيف الباحة” الذي أثار الجدل

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