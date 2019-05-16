إنجاز طبّيّ يُعِيد الحياة إلى «قدم» أحد المرابطين بالحد الجنوبيّ

تمكَّن فريق طبي بقسم جراحة التجميل ووحدة الحروق بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، من إجراء عملية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة في تخصُّص العمليات الترميمية المجهرية الدقيقة.

وأجرى الفريق عملية تغطية وترميم القدم اليسرى لأحد المرابطين من مصابي الحد الجنوبي جرَّاء انفجار لغم في قدمه تسبب بفقدان كامل لعظمة الكاحل وفقدان لأكثر من ثلث القدم، وتكللت العملية بالنجاح.

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وقال الدكتور نضال آل قمبر استشاري جراحة التجميل والمتخصص في جراحة الجمجمة والوجه والفكين وجراحة اليد والأطراف العلوية وجراحة الترميم المجهري الدقيق، إنّ هذه العملية هي من أكثر العمليات المجهرية تعقيدًا ولم تُجرَ إلا بأعداد محدودة على مستوى العالم.

وأضاف أنّ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعدّ من السباقين في هذا الإنجاز الطبي على مستوى المملكة، لكون العملية من أحدث العمليات الجراحية الدقيقة، والتي تتطلب الدقة والمهارة العاليتين في توصيل الشرايين والأوردة الدقيقة لترميم الأربطة والأوتار والأنسجة والجلد لإعادة شكل ووظيفة القدم.

وبعد نجاح العملية، استطاع المصاب المشي على قدميه وغادر المدينة الطبية وهو بصحة جيدة.