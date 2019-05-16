العاهل المغربي لخادم الحرمين: نشجب ونستنكر الأفعال الإرهابية ضد السعودية

أدان العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاعتداءات «المغرضة» التي استهدفت، مؤخرًا، منشآت طاقة حيوية سعودية.

وأعرب الملك محمد السادس، في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن «إدانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب».

وقال الملك المغربي، في البرقية: «بقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيًّا كانت أشكالها ومبرراتها».

وأضاف: «وإذ أدعو الله أن يحيطكم بعين عنايته وأن يجنب بلدكم الآمن كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تضامني مقرونة بأسمى عبارات مودتي وتقديري».