النيابة: 3 طرق للإبلاغ عن المقبوض عليه بطريقة غير مشروعة

أعلنت عن رقابة شاملة لكل السجون
دعت النيابة العامة، اليوم الخميس، من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أن يقوم بإبلاغها.
وحدّدت النيابة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- ثلاث طرق للإبلاغ، وهي الهاتف المباشر «0118400000»، وعبر الخانة المخصصة في موقع النيابة العامة الإلكتروني «www.pp.gov.sa»، أو التقدم مباشرةً لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة.
وأضافت: «ينعقد الاختصاص لدائرة الرقابة على السجون في تلقّي البلاغات المتعلقة بوجود مسجون أو موقوف بشكل غير مشروع، وينبثق عنه انتقال فوري لعضو النيابة للتحقق من ذلك، واتخاذ ما يلزم نظامًا لهذا الشأن، وتشمل الرقابة والتفتيش لتلك الدائرة جميع دور التوقيف والسجون وما في حكمهما».
ونشرت النيابة إنفوجراف -عبر حسابها الرسمي- أوضحت فيه أنّ الخطوات تتمثل في انتقال عضو النيابة العامة إلى المكان الموجود فيه الموقوف أو المسجون، وأن تُجرى التحقيقات، والأمر بالإفراج عن السجين أو الموقوف إذا كان سجنه قد جرى بطريقة غير مشروعة، وإثبات محضر بالواقعة ويُحال للجهات المختصة لمحاسبة المتسبّب، وفقًا للمادة الـ40 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشارت إلى إخضاع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما لرقابة وتفتيش النيابة العامة.
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