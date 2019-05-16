«سكني» يكشف أعداد المستفيدين من الخيارات السكنية خلال الـ4 أشهر الماضية

أصدر برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الرابع خلال هذا العام، الذي يتضمن أبرز منجزات البرنامج لشهر أبريل؛ حيث نشر التقرير صورًا حديثة لحالة البناء في المشاريع، التي يستمر تنفيذها.

كما تضمن تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي قدمها البرنامج، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وذكر تقرير «سكني» لشهر أبريل أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، إذ بلغ مجموع المستفيدين حتى شهر أبريل الماضي 54.965 أسرة، منها 27.883 أسرة تمكنت من الحصول على منازل، وفي شهر أبريل وحده استفادت 14.728 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، ونحو 7088 أسرة تمكنت من الحصول على منازل.

واستعرض التقرير متابعة تنفيذ أعمال البناء في 53 مشروعًا سكنيًّا يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

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وبحسب التقرير الذي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للبرنامج، هناك أكثر من 40 مشروعًا سكنيًّا جاهزًا من المشاريع السكنية، التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال؛ حيث تشهد هذه المشاريع إقبالًا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وكشف تقرير «سكني» عن إضافة 18 مخططًا جديدًا للأراضي السكنية المجانية، خلال شهر أبريل؛ لتوفير 4214 قطعة أرض في 7 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني؛ حيث يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 80 مخططًا سكنيًّا تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ«سكني».

وتطرق التقرير لمستهدفات «سكني» في 2019؛ لتسهيل تملك 200 ألف أسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها «سكني» باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة، إذ أعلن البرنامج أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة، التي يوفرها برنامج «سكني 2019».

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعيًّا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030»، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

