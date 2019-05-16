«إغاثي الملك سلمان» يوزِّع سلالًا رمضانية على لاجئين سوريين

وزَّع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، ضمن محطته الرابعة التي تستهدف مخيمات اللجوء بالأردن، 3167 سلة غذائية رمضانية على الأشقاء السوريين في مخيمي الأزرق والزعتري .

ويهدف المركز إلى تغطية جميع اللاجئين السوريين في المخيمين بالسلال الغذائية خلال شهر رمضان، والذين يبلغ عددهم 111 ألفًا و19 سوريًّا، ضمن اهتمامات المملكة العربية السعودية بإيلاء الأشقاء السوريين عناية خاصة وتوفير احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل .

وأعلن المركز أنّه مستمرٌ في توزيع السلال الغذائية ضمن هذا المشروع والهادف إلى تغطية 26 ألفًا و634 أسرة سورية لاجئة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث تشتمل السلة الغذائية على مواد غذائية متنوعة كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاي والبقوليات والحبوب وغيرها.

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بالتزامن مع ذلك، واصل مركز الملك سلمان لليوم العاشر على التوالي، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي المهرة تمّ توزيع 1224 وجبة إفطار في مديريتي الغيضة وشحن كما تم تقديم خدمات للمرضى في المستشفيات وعابري السبيل، بينما تم توزيع 1224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والأسر الفقيرة في مديريات زنجبار وخنفر وجعار بمحافظة أبين.

أمّا محافظة حضرموت فقد شهدت توزيع 1836 وجبة إفطار رمضانية جاهزة في مديريات الوادي وسيؤن وتريم والمكلا والعبر، شملت المرضى في المستشفيات وعابري السبيل والنازحين والفقراء.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

