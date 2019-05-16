السعودية اليوم / وصول شحنة من اللحوم مهداة من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لقطاع غزة



القاهرة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

وصلت إلى قطاع غزة اليوم شحنة من مشروع المملكة العربية

وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خُصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة‪ .‬

وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني‪ .‬

//انتهى//

21:19ت م

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القاهرة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واسوصلت إلى قطاع غزة اليوم شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين تم تسليمها عبر منفذ رفح الحدودي للجهة المستلمة وهي الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة‪.‬وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خُصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة‪ .‬وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني‪ .‬//انتهى//21:19ت م0197

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.