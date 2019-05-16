السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يلتقي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية ويناقش احتياجات المحافظة



حفر الباطن 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن, اليوم, معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المهندس حسين بن مانع بن سبتي في مقر الهيئة بجده .

وتناول اللقاء مدى أهمية الاستفادة من الاستثمار التعديني بالمحافظة، وكيفية تحسين الأودية والحمى حولها.

وأكد سموه أن هذا اللقاء هو بداية لتعاون مستقبلي بنّاء بين المختصين في الهيئة والمحافظة, مقدماً شكره لمعالي رئيس هيئة المساحة على حسن الاستقبال .

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21:00ت م

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