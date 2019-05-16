سقوط طائرة في دبي ووفاة قائدها ومساعده

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

سقطت، اليوم الخميس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة مسح صغيرة من طراز “دايموند 43”.

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وكانت الطائرة التي تتبع شركة “هوني ويل” تقلّ 4 أشخاص، ونتج عن الحادث الذي يرجح أن خللاً فنياً تسبّب به وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الفرق المختصة تُباشر مهامها في موقع سقوط الطائرة، لافتاً إلى أن عمليات مطار دبي الدولي شهدت بسبب الحادث تأخيراً في بعض الرحلات وتحويل أخرى إلى مطار آل مكتوم؛ لكن عادت حركة المطار بعد ذلك لوضعها الطبيعي.