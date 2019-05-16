فيديو صادم.. 73% من ملابس الإحرام في السعودية تسبب مشاكل صحية

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات العامة والمقاييس أن أكثر من ثلثي ملابس الإحرام التي تباع في المملكة غير مطابقة للمواصفات.

وقالت الهيئة في دراسة حديثة لها إن 73% من ملابس الإحرام في السعودية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستخدام وتسبب مشاكل صحية خاصة عند ارتدائها للمرة الأولى مباشرة دون غسلها.

وأظهرت نتائج الدراسة التي هدفت إلى تطوير مقاييس جودة ملابس الإحرام، أن جميع العيّنات التي أُجريت عليها الدراسة، مصنوعة من البولستر وغير مقاومة للبكتيريا والأشعة فوق البنفسجية.

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ووفق الدراسة، فقد تم جمع 100 عيّنة سُحبت من واردات 9 دول، أجري عليها 14 اختباراً، أظهرت نتائجها أن معظمها لم تحقق مستوى الجودة المطلوب، والنسبة الأكبر لم تجتز اختبار قوة الشد.

كما اتضح أن ملابس الإحرام المصنوعة من القطن تتحلل بعد 60 يومًا بعكس المصنوعة من البوليستر التي لا تتحلل.

يشار إلى أن نسبة الإحرامات المستوردة من الصين تبلغ 55% وهي النسبة الأكبر، وتليها مصر وتركيا والهند وباكستان وسلطنة عمان والإمارات، فيما تمثل حجم الصناعة المحلية 1.8% فقط.