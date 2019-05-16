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محمد بن راشد يحتفل بعقد قران 3 من أولاده في يوم واحد
متابعات الخليج 365 - متابعة
احتفل نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ، بعقد قران ثلاثة من أبنائه في يوم واحد.
واحتفل حاكم دبي بعقد قران كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على بنت خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم، على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، بينما عقد الشيخ أحمد قرانه على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.
وتلقى الشيخ محمد بن راشد وأبناؤه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي اعتبرها الإماراتيون بمثابة فرحة للوطن.
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