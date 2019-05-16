الان تتابع جامعة الطائف تعين طلابها وطالباتها الأوائل في وظيفة معيد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 25 دقيقة - 9:08 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: هنأت جامعة الطائف طلابها وطالباتها أوائل الكليات بمناسبة صدور قرار مدير الجامعة د. حسام بن عبدالوهاب زمان ، باعتماد ترشيح أوائل الكليات للعام ١٤٤٠هـ التالية أسماؤهم للتعيين على وظيفة معيد.

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