شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر: خطط إستراتيجية لتطوير الزراعة بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل جهودها للتطوير والتسويق الزراعي بالمنطقة من خلال خططها الاستراتيجية.

ونوه بالجهود المتميزة لمركز الأبحاث الزراعية بجازان، ودوره الفاعل في التنمية الزراعية ومساعدة المزارعين لتطوير إنتاجهم.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير محمد بن ناصر، حفل افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 14 للعام الحالي، تحت شعار «مذاقها غير.. بشهر الخير»، وذلك بإشراف مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في موقع «مهرجان رمضان» بمدينة جازان.

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واطلع أمير جازان خلال جولته بأقسام المهرجان على مشاركة الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو، إذ يضم المهرجان أنواعا متميزة من منتجات المنطقة من فاكهة المانجو تمثل مختلف الأصناف، التي تشتهر المنطقة بزراعتها التي يزيد عددها على 60 صنفا، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية.

واستمع أمير جازان إلى عرض عن أهداف المعرض في التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها.

وتجول في فعاليات «رمضان زمان» المصاحبة للمهرجان. واطلع على مختلف الأركان التي تقدم العادات والتقاليد القديمة المرتبطة بشهر رمضان المبارك في جازان.

وتابع عروضا وأناشيد للأطفال، والألعاب الشعبية القديمة. وأبدى أمير منطقة جازان سعادته بمشاركة مزارعي منطقة جازان في افتتاح فعاليات مهرجان المانجو الذي يسعى دائمًا لتشجيع المزارعين وتحفيزهم لاستمرارية الإنتاج الزراعي، خصوصا المحصولات مثل المانجو، والتين والجوافة، ذات الجودة العالية والمردود الاقتصادي المتميز.