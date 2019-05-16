تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام آباد

دشن مكتب الدعوة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1440هـ.

وجرى التدشين مساء اليوم في رحاب جامع الملك فيصل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي والملاحق ومدراء المكاتب السعودية التابعة للسفارة، ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، وعدد من المسئولين الباكستانيين والعلماء والمشايخ، ومشاركة المئات من عامة الشعب الباكستاني.

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وقال السفير المالكي في تصريح بهذه المناسبة : إن مشروع تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان .. مؤكداً أنه رغم كل المشاغل إلا أنه لا يُلهي الملك سلمان أي عمل عن فعل الخير وعن التوجيه به.

وأضاف أنه لمس من الإخوة الباكستانيين المشاركين في مائدة الإفطار كل الشكر والتقدير للملك سلمان و ولي العهد سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن ينصرهما الله وأن ينصر بهما، وأن يوفقهما في فعل الخير.

وأوضح مدير مكتب الدعوة في باكستان متعب بن محمد الجديعي أن مشروع تفطير الصائمين الذي تم تدشينه اليوم من إسلام آباد سيستمر في جميع أقاليم ومدن باكستان طيلة شهر رمضان المبارك بتوجيهات ومتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يقف خلف سير هذه المشاريع ويتابع أعمالها في جميع الدول.

وسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين وأن يبارك في الجهود المقدمة من معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد على اهتمام معاليه ومتابعته لتنفيذ هذا المشروع المبارك الذي يقام في هذه الدولة وغيرها وما يصاحبه من برامج نافعة ومفيدة.