رئاسة الحرمين تخصص أساور إرشادية للأطفال ضمن مبادرة "طفلك معنا بأمان"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وحدة الزائر الصغير مبادرة "طفلك معنا بأمان" وذلك في مواقع مخصصة بالمسجد الحرام تتمثل في مشاية (٨٩) بتوسعة الملك فهد ومشاية (٦٨) بتوسعة الملك فهد مدخل باب أجياد من الداخل.

وبدأت الوحدة في استقبال صغار السن مع ذويهم وتوزيع أساور إرشادية مخصصة للأطفال تحتوي على بيانات الطفل ورقم التواصل مع ذويه عند الحاجة لذلك.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل بيانات الأطفال وأرقام التواصل مع ذويهم وربطها بمعصم اليد وذلك لسهولة التعرف عليهم وربطهم بذويهم بشكل أسرع حفاظاً عليهم وذلك انطلاقا من دور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام .