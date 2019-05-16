دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأمير خالد بن سلمان: جرائم الحوثي تتم بأوامر عليا من إيران

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن الهجوم الإرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة «أرامكو» السعودية، دليل على أن ميليشيا الحوثي ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران ومشروعها التوسعي في المنطقة.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون».

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن «ما ينفذه الحوثي من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية».

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو.

Advertisements

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

وأوضح قائلًا: «ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/9/1440هـ، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض».

وحمَّلت المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية؛ وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي، وجاء في الرسالة أن الميليشيات استخدمت 7 طائرات بدون طيار في الهجوم.