الأرصاد توجه تنبيهاً لأهالي مكة أمطار رعدية حتى هذا الموعد

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، بوجود سحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة محافظات وهي: “الخرمة، الطائف، تربة، رنية، المويه، بالإضافة إلى الاجزاء المجاورة”، مبينة بان هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ومن جانبها، طالبت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعد عن بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، وضرورة الالتزام بالتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني واتباع إرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بوابة التوعية الوقائية.